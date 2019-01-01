МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Система страхования вкладов с 1 января 2019 года распространяется на денежные средства малых предприятий. До настоящего момента страхованию и возмещению в случае отзыва у банка лицензии подлежали лишь вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Соответствующие изменения внесены в ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Закон предусматривает, что страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы денежных средств на всех его счетах, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности в каждом банке.

Страхованию подлежат денежные средства в рублях и иностранной валюте в российских банках, имеющих право на работу с денежными средствами физлиц и являющихся участниками системы страхования вкладов. Если банк не соответствует этим критериям, то размещенные в нем средства страхованию не подлежат.

Участие банка в системе страхования вкладов можно проверить на сайтах Банка России и Агентства по страхованию вкладов.

Кроме того, в случае наступления страхового случая для последующей выплаты страхового возмещения сведения о малом предприятии должны содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Мы надеемся, что данный шаг позволит повысить защищенность малого бизнеса при наступлении соответствующих риск-событий", — сообщил член совета директоров Банка России, руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.