КИЕВ, 3 янв — ПРАЙМ. Украинская "дочка" Сбербанка назвала штраф Национального банка (ЦБ) Украины в размере 3,4 миллиона долларов необоснованным и считает такие меры нерыночными, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Накануне регулятор заявил, что оштрафовал "дочку" Сбербанка на Украине на 3,4 миллиона долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

"В АО "Сбербанк" считают предпринятые в отношении банка меры нерыночными и отчасти протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка", — говорится в сообщении.

В банке отметили, что претензии Нацбанка "не являются обоснованными" вследствие того, что еще годом ранее кредитная организация провела целый ряд внутренних мероприятий, направленных на ужесточение контроля, включая внедрение отказа клиенту в проведении операции.

Также в учреждении считают, что ЦБ использует достаточно размытые формулировки. Вместе с тем в банке отметили, что правовое регулирование финансового мониторинга на Украине недостаточно.