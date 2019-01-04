МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Прокуратура США предъявила обвинения в мошенничестве на два миллиарда долларов трем бывшим сотрудникам банка Credit Suisse, задержанным в Лондоне в четверг по запросу американских властей, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя прокуратуры США по восточному округу Нью-Йорка.

По данным издания, задержанными являются Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелина Субева. На данный момент они выпущены под залог, однако власти США требуют их экстрадиции в связи с предполагаемым "отмыванием денег и мошенничеством с займами инвесторов из США", пишет издание.

Поводом для предъявления обвинений стал скандал, связанный с госдолгом Мозамбика, в отношении которого в 2017 году минюст США и ФБР начали расследование, касающееся действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas.

Ранее в субботу в Южной Африке по тому же делу был задержан экс-министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг, занимавший пост в период заключения сделок с кредиторами.

Чанг и банкиры "создавали морские проекты в качестве прикрытия для собственного обогащения и намеренно перераспределяли части кредитных средств", пишет издание со ссылкой на обвинительный акт.

Представитель банка Credit Suisse заявил, что три банкира "пытались подорвать механизмы внутреннего контроля банка, действовали для личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность от банка". Он также добавил, что банк будет сотрудничать с соответствующими органами в процессе судебного разбирательства.

В 2013 году государственная компания Мозамбика с помощью ВТБ и Credit Suisse и BNP Paribas провела эмиссию облигаций на 850 миллионов долларов. Предполагалось, что полученные у инвесторов средства будут направлены компанией на развитие отрасли рыболовства. Спустя некоторое время правительство Мозамбика объявило, что деньги частично пошли и на покупку военного оборудования. При этом через два года после эмиссии Мозамбик объявил о необходимости реструктуризации долга.