МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Структура "Лукойла" Lukoil Securities Limited в рамках обратного выкупа акций с 24 по 28 декабря 2018 года купила на рынке 372,355 тысячи акций по цене 4,946 тысячи рублей за бумагу, а также 371,255 тысячи депозитарных расписок по цене 71,84 доллара за бумагу, следует из материалов компании.

Таким образом, на выкуп акций было направлено 1,842 миллиарда рублей, депозитарных расписок — 26,671 миллиона долларов.

В конце августа "Лукойл" объявил о начале программы обратного выкупа акций на открытом рынке на общую сумму до 3 миллиардов долларов со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства.