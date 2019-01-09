ЛОНДОН, 9 янв — ПРАЙМ. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев по окончании трудового контракта в августе покинет банк и вернется к преподавательской деятельности во Франции, сообщили РИА Новости в финансовом институте.

"Да, это правда", — сообщили в ЕБРР, отвечая на соответствующий вопрос. Гуриев принял решение покинуть банк и вернуться к преподавательской деятельности в университете Sciences Po в Париже.

Как отметили в банке, на позицию главного экономиста объявлен конкурс, процесс отбора в настоящее время продолжается.

Гуриев приступил к работе в должности главного экономиста ЕБРР осенью 2016 года.