МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские бумажные деньги в эту среду отмечают свой 250-летний юбилей, напомнила пресс-служба "Гознака". Бумажные деньги были учреждены в 1769 году манифестом императрицы Екатерины II и сразу же стали играть важную роль в денежном обращении.

"Императрица Екатерина II 29 декабря 1768 года (по новому стилю – 9 января 1769 года) подписала манифест об учреждении "государственных банков для вымена ассигнаций", тем самым положив начало обращению бумажных денег в России. Первые ассигнации были отпечатаны уже в том же 1769 году. С этого времени банкноты стали важной частью денежного обращения", — говорится в пресс-релизе "Гознака".

Бумагу для первых ассигнаций делали на бумажной мельнице в Красном селе, печатью занималась Сенатская типография. С 1818 года производство бумаги и печать бумажных денег были объединены в одном предприятии – Экспедиции заготовления государственных бумаг (с 1919 года – "Гознак"). Первые ассигнации печатались четырех достоинств – 25, 50, 75 и 100 рублей, и разменивались на медные монеты. За одну 100-рублевую ассигнацию давали 100 килограммов медных пятикопеечных монет.

Уже через два года после начала их выпуска 75-рублевые ассигнации пришлось изъять из обращения, поскольку фальшивомонетчики переделывали 25-рублевые банкноты в 75-рублевые, получая "прибыль" в 50 рублей. До наших дней дошли считанные единицы первых российских бумажных денег, а ассигнации некоторых годов выпуска не сохранились вовсе.

В конце весны 2019 года в Музее истории денег "Гознака", расположенном в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости, планируется открыть выставку, посвященную 250-летию российских бумажных денег. На ней будут представлены уникальные экспонаты: эскизы, проектные рисунки, пробные оттиски российских монет и банкнот, которые не были выпущены в обращение.