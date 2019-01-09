МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Банк "Открытие" закрыл сделку по приобретению 100% акций АО "Балтийский лизинг", говорится в сообщении кредитной организации.

"Появление в группе "Открытие" лизинговой компании отвечает нашей стратегической цели — предоставлять клиентам полный спектр финансовых продуктов и сервисов. Сегодня "Балтийский лизинг" — одна из крупнейших и самых эффективных компаний на рынке. Она обладает необходимой экспертизой, чтобы предоставлять клиентам финансовые решения самого высокого уровня", — прокомментировал член правления банка "Открытие" Виктор Николаев.

В конце декабря глава банка "Открытие" Михаил Задорнов сообщил, что банк получил от "Открытие холдинга" 80% "Балтийского лизинга" и доводит эту долю до 100%.

"Балтийский лизинг" — универсальная лизинговая компания. С 1990 года предоставляет услуги в сфере финансовой аренды транспортных средств, специальной техники, промышленного оборудования и недвижимости. Лизинговый портфель компании составляет порядка 50 миллиардов рублей и включает более 15 тысяч клиентов по всей России.

По данным БИР-Аналитик, банк "ФК Открытие" на 1 декабря занимал 10 место в банковской системе РФ с активами 1,7 трлн рублей.