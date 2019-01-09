МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Банк России обнаружил признаки вывода активов из "К2 банка" через кредитование сомнительных заемщиков, сообщает регулятор.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка с 31 августа прошлого года. По данным ЦБ, "К2 банк" являлся монопродуктовой кредитной организацией, бизнес-модель которой концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях.

"Временная администрация по управлению кредитной организацией акционерное общество "К2 Банк"… в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что бывшим руководством и собственниками банка осуществлены операции, обладающие признаками вывода активов банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность", — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал кредитную организацию банкротом 13 ноября 2018 года. Банк России направил информацию о финансовых операциях руководства банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.

Формальный подход к оценке деятельности принципалов привел к существенному занижению принятых банком кредитных рисков по предоставленным гарантиям, а выполнение требований ЦБ об устранении нарушений выявило значительное сокращение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов, также ранее отмечал ЦБ.

По состоянию на конец ноября прошлого года регулятор оценивал активы кредитной организации в 1,246 миллиарда рублей, обязательства — в 2,323 миллиарда. Таким образом, "дыра" в капитале банка превысила 1 миллиард рублей.