МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Европейской комиссии (ЕК) следует рассмотреть вопрос о выработке специальных правил для деятельности, связанной с криптовалютными активами, которая не регулируется существующими законами ЕС, говорится в отчете Европейской банковской организации (European Banking Authority, EBA).

При этом под криптоактивами регулятор подразумевает "тип частного финансового актива, основанного главным образом на криптографии и технологии распределенного реестра как части их предполагаемой или неотъемлемой ценности".

"Как правило, деятельность, связанная с криптоактивами, не регулируется в рамках законодательства ЕС о банках, платежах и электронных деньгах, и существуют риски для потребителей, интересы которых не рассматриваются на уровне ЕС", — говорится в отчете EBA.

"EBA призывает Европейскую комиссию оценить необходимость применения мер урегулирования криптоактивов для достижения общей позиции стран ЕС. ЕВА продолжает следить за развитием этого рынка с учетом… потребительских интересов", — приводятся в сообщении регулятора слова его исполнительного директора Адама Фаркаса (Adam Farkas).

В сентябре топ-менеджеры Еврокомиссии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) заявили о том, что не видят серьезных рисков для финансовой стабильности Евросоюза из-за криптовалютных активов.