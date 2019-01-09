МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. ВТБ, второй по активам российский банк, стал владельцем 81,108% Саровбизнесбанка (Нижегородская область), следует из информации на сайте Саровбизнесбанка.

Список акционеров свидетельствует, что еще 14,104% региональной кредитной организации владеет компания "Беленфилд Инвестментс Лимитед", 4,788% — акционеры-миноритарии.

Сделку по покупке Саровбизнесбанка наблюдательный совет ВТБ одобрил в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что банк намерен купить не менее 81,1% обыкновенных акций Саровбизнесбанка, а также не более 18,9% на основании обязательного предложения о приобретении ценных бумаг.

В конце прошлого года набсовет ВТБ также одобрил сделку по покупке не менее 71,8% Запсибкомбанка (Тюменская область). В сентябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что покупка региональных банков позволит госбанку нарастить бизнес в двух конкретных областях.

По данным БИР-Аналитик, на 1 декабря Саровбизнесбанк занимал 108 место в банковской системе РФ с активами 45,2 млрд рублей.