МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ВТБ стал владельцем 71,8% акций Запсибкомбанка (Тюменская область), следует из материалов госбанка.

Сделку по покупке Запсибкомбанка наблюдательный совет ВТБ одобрил в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что ВТБ намерен купить не менее 71,8% обыкновенных акций Запсибкомбанка, а также не менее 19,9% привилегированных акций с дивидендом в 30% годовых и не менее 18,8% "префов" с дивидендом в 100% годовых.

Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты Запсибкомбанка. Команда банка также будет сохранена. Интеграция банков планируется к завершению в 2020 году, тогда же он перейдет под бренд ВТБ.

В конце прошлого года набсовет ВТБ также одобрил сделку по покупке Саровбизнесбанка (Нижегородская область), банк уже владеет 81,108% его акций. В сентябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что покупка региональных банков позволит госбанку нарастить бизнес в двух конкретных областях.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.

По данным БИР Аналитик, на 1 декабря 2018 года банк занимал 57 местов банковской системе РФ с активами в размере 127,7 млрд.