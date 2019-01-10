МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет проводить антимонопольные расследования в отношении банков при ухудшении ими условий по уже открытым вкладам граждан вне зависимости от объяснений кредитной организации. Об этом говорится в совместном письме антимонопольного ведомства и Банка России.

"ФАС России и Банк России обращают внимание кредитных организаций на то, что недобросовестное поведение, связанное с ухудшением потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам, вне зависимости от его обоснования может стать предметом антимонопольного расследования", — предупреждают регуляторы. В письме подчеркивается, что изменение конъюнктуры рынка не может быть основанием для нарушения законодательства и неисполнения обязательств банков перед вкладчиками.

Согласно тексту письма, ФАС неоднократно сталкивалась с кредитными организациями, которые для привлечения вкладчиков повышали процентные ставки по срочным пополняемым вкладам, а затем принимали различные меры по ухудшению их потребительских свойств, тем самым сокращая размер своих обязательств перед гражданами.

Помимо снижения процентной ставки, ФАС в своем сообщении приводит как пример недобросовестных мер введение комиссии за операции пополнения вкладов, установление небольшой максимальной суммы пополнения вклада в течение месяца или, напротив, значительное увеличение минимальной суммы, а также введение запрета на ранее разрешенные операции пополнения вкладов.

"Совершение рассматриваемых действий вне зависимости от их обоснования изменением конъюнктуры рынка или наличием предписаний регулятора будет в каждом случае являться предметом антимонопольного расследования", — предупреждает ФАС.

"Указанное поведение кредитных организаций способно негативно отразиться на доверии вкладчиков к банковской системе в целом и, как следствие, создать предпосылки для социальной напряженности", — отмечают антимонопольное ведомство и Банк России.