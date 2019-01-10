МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в отношении форекс-дилеров, разработанный Ассоциацией форекс-дилеров (АФД), говорится в сообщении регулятора.

Документ устанавливает минимальный объем предоставления информации получателям финансовых услуг. Форекс-дилер, в частности, обязан сообщить потребителям о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений и порядке урегулирования споров.

"Особое внимание в стандарте уделено информированию потребителей о рисках, связанных с рамочными и отдельными договорами, в том числе о возможных финансовых потерях при их заключении, а также о сумме расходов на исполнение обязательств… При этом вся информация для потребителя должна быть изложена доступным языком с разъяснением терминологии и быть понятной клиентам, не обладающим специальными знаниями в области финансовых рынков", — говорится в сообщении ЦБ.

Отдельное место в базовом стандарте занимает противодействие недобросовестным практикам. Так, форекс-дилеры не имеют права оказывать содействие заключению потребителями договоров с иностранными финансовыми организациями, отметил Центробанк.

Кроме того, базовый стандарт содержит требования к порядку рассмотрения обращений получателей финансовых услуг. В частности, форекс-дилер обязан рассмотреть обращение в течение 15 календарных дней со дня его поступления. Этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней, если поступившие сведения требуют дополнительного изучения.

"Требования базового стандарта в части предоставления информации получателям финансовых услуг применяются с 1 апреля 2019 года. Требования базового стандарта в отношении представителей (агентов) форекс-дилеров, а также в части минимальных стандартов обслуживания получателей финансовых услуг и требований к работникам форекс-дилеров будут применяться с 1 декабря 2019 года", — заключил ЦБ.