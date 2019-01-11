МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России привлек к административной ответственности топ-менеджмент российского подразделения JPMorgan в связи с неисполнением требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что предупреждение ЦБ было вынесено в связи с правонарушениями, предусмотренными статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сообщение регулятора было опубликовано в четверг, 10 января. Хотя постановление о привлечении к ответственности было вынесено ЦБ еще в начале октября, а 30 декабря прошлого года оно вступило в силу.