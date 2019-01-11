МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" увеличил свою долю в ВТБ до 14,83% голосующих акций. Как сообщает "Открытие", раньше у кредитной организации был пакет в 7,94% голосующих акций.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 1 028 383 851 592 штук, 7,94% — прямое и косвенное распоряжение…. после наступления соответствующего основания: 1 921 693 094 554 штук, 14,83%", — сообщает кредитная организация.

Сделка прошла 3 января.