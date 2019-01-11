МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк ВТБ увеличил долю в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП), одном из крупнейших российских зерновых терминалов, до 33,18% с 29,9%, говорится в сообщении кредитной организации.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 20 211 503 / 29,90%… после наступления соответствующего основания: 22 427 803 / 33,18%", — говорится в сообщении.

В качестве основания, в силу которого ВТБ увеличил долю в комбинате, указывается вступление в силу соглашения об урегулировании о получении доли участия в организации. Изменения произошли 10 января.

"ВТБ Капитал" в начале ноября направил в ЦБ РФ обязательное предложение о приобретении акций НКХП. Предложение направлено в отношении 46,734 миллиона акций НКХП (69,1% уставного капитала комбината), цена приобретения — 234,75 рубля за бумагу. Согласно списку аффилированных лиц комбината на 31 декабря, Объединенная зерновая компания (ОЗК) владела 51% акций НКХП, банк ВТБ — 29,9%.

В обязательном предложении отмечалось, что "ВТБ Капиталу" принадлежит еще 0,96% акций НКХП. Таким образом, суммарная доля группы ВТБ в комбинате превысила 30% — в соответствии с законом об акционерных обществах это влечет обязательство выставить обязательное предложение. При этом ОЗК ранее заявляла, что не планирует менять свою долю в НКХП.