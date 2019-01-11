МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 9 января вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 137 миллионов долларов, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия оказалась в середине группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) с притоком в 137 миллионов долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали приток в 168 миллионов долларов, а активные — отток в 30,6 миллиона долларов. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), получили приток в 11,4 миллиона долларов, фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) — приток в 111 миллионов долларов.

Приток в фонды развивающихся рынков вырос до 2,4 миллиарда долларов с 599 миллионов долларов неделей ранее. Приток в фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) составил 2,3 миллиарда долларов, Бразилии — 453 миллиона долларов, а страны Азии без учета Японии — отток в 252 миллиона долларов.