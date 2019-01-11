МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Крупнейший в России банк — Сбербанк — повышает с 14 января ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта. Об этом в пятницу сообщил источник в банке.

"С понедельника банк хочет поднять ставки в среднем на 1-1,5 процентного пункта", — рассказал собеседник.

Напомним, что в октябре прошлого 2018 года Сбербанк уже повышал ставку по ипотеке — на 0,4 процентного пункта. В настоящее время базовая ставка на покупку строящегося жилья (новостройка) составляет 9,5% годовых, на покупку готового жилья — 9,7-10,1%.

Рефинансировать ипотеку банк предлагает по ставке в 9,9% годовых.