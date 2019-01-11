МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Второй по активам российский бан — ВТБ — уже с 1 января поднял ставки по ипотечным кредитам на 0,6 процентного пункта. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Сбербанк с 14 января поднимет ставку по ипотеке в среднем на 1-1,5 п.п.

По информации ВТБ, сейчас кредит на покупку жилья в рамках стандартных программ доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования.

Для кредитов с первоначальным взносом меньше 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта. Надбавка не распространяется на кредиты, выданные с использованием средств материнского капитала и в рамках программы "Военная ипотека".

Что касается рефинансирования кредитов сторонних банков, то в ВТБ оно доступно по ставке от 10,1% для участников программы "Люди дела" (работающие в сфере образования, здравоохранения, правоохранительных и налоговых органов), а также для зарплатных клиентов группы ВТБ – 10,2%. Для других категорий клиентов – 10,5%.

Все специальные дисконты для партнеров и промо-акции сохраняются, сообщили в банке.