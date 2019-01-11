МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. "Ай Кью Джи Управление Активами" и "УК Управление инвестициями", управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Сафмар" и "Доверие", подали в Арбитражный суд Москвы исковые заявления к банку "ФК Открытие" о взыскании убытков на общую сумму 16,655 миллиарда рублей, говорится в сообщении НПФ "Сафмар".

Как отмечается, иски поданы в связи с убытками в виде упущенной выгоды, связанными с неисполнением оферт по выкупу облигаций АО "Открытие Холдинг" со стороны Бинбанка у НПФ "Сафмар и "Доверие". Банк "ФК Открытие" является правопреемником Бинбанка.

Управляющие компании пенсионных фондов группы "Сафмар" приобрели облигации серий БО-03 и БО-04 компании "Открытие Холдинг" на бирже в 2015-2016 годах по рыночной цене, близкой к номиналу, на общую сумму 17,2 миллиарда рублей. "Когда управляющие компании принимали решение о покупке этих бумаг, они исходили из того, что это привлекательный актив для вложения, имеющий премию по доходности к ОФЗ в размере около 300 базисных пунктов. Общая сумма вложений обоих фондов в облигации по номиналу с учетом накопленного купонного дохода на 30 сентября 2018 года составила 19,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В декабре 2016 года управляющие компании фондов получили от Бинбанка оферты с обязательством при определенных негативных обстоятельствах приобрести у управляющих компаний облигации "Открытие Холдинг" по цене 1000 рублей плюс накопленный купонный доход за одну облигацию на дату предъявления оферты.

Ранее "Открытие Холдинг" контролировало банк "ФК Открытие". В конце августа 2017 года в банк была назначена временная администрация. Это являлось условием предъявления оферты Бинбанку. С августа 2017 года стоимость ценных бумаг "Открытие Холдинг" на бирже начала резко снижаться. В сентябре 2017 года управляющие компании направили в Бинбанк письма с уведомлением об акцепте оферт и требованием исполнить обязательства по ним в сумме 17,74 миллиарда рублей. Однако с 21 сентября 2017 года в Бинбанк была назначена временная администрация, которая 1 декабря 2017 года отказалась от исполнения оферт.

Как отмечается, это повлекло за собой убытки для управляющих компаний и пенсионных фондов в виде упущенной выгоды. "Убытки "Ай Кью Джи Управление Активами" в виде упущенной выгоды, которые управляющая компания просит взыскать с банка "ФК Открытие", составляют 9,517 миллиарда рублей, убытки "УК Управление инвестициями" — 7,138 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.