С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — ПРАЙМ. Бывший совладелец "Балтийского банка" Андрей Исаев объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что СК обвинил Исаева в организации хищения принадлежащих Балтийскому банку объектов недвижимости и земельных участков общей стоимостью около 500 миллионов рублей. По версии следствия, хищения были совершены в 2013 году, накануне санации Балтийского банка, сообщает издание.

"В конце декабря Исаев был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве", — сказал представитель СУСК.

В конце марта 2018 года Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте скрывающегося в Швейцарии бывшего совладельца и экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в мошенническом хищении более 3,1 миллиарда рублей. По версии следствия, Шигаев, находясь в должности президента ОАО "Балтийский банк", в составе группы лиц по предварительному сговору совершил мошенническое хищение более 33 миллионов обыкновенных акций ОАО "Балтийский банк", принадлежащих "Балтийскому торговому дому", на общую сумму более 3,1 миллиарда рублей.