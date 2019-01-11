МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Минфин России с 15 января начнет размещение дополнительного выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) в объеме 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Дополнительный выпуск ОФЗ-н серии 53003 с погашением в марте 2021 года включает 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Процентная ставка второго полугодового купона составит 6,5% годовых, третьего — 7% годовых, четвертого — 7,5% годовых, пятого — 8% годовых, шестого — 8,6% годовых.

Специальный инструмент для инвестиций граждан — ОФЗ-н — Минфин России впервые выпустил весной 2017 года. В марте 2018 года Минфин РФ утвердил условия нового выпуска ОФЗ для населения объемом 15 миллиардов рублей. Новый трехлетний выпуск ОФЗ-н серии 53003 включает 15 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Размещение бумаг началось 15 марта.

В сентябре 2018 года Минфин начал размещение дополнительного выпуска ОФЗ-н серии 53003 в объеме 5 миллиардов рублей.