С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — ПРАЙМ. Задолженность бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, который объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, перед кредиторами составляет 1,56 миллиарда рублей, следует из материалов дела о банкротстве Исаева на портале "Электронное правосудие".

"Согласно отчету финансового управляющего, задолженность Исаева А.В. перед кредиторами составляет в общей сумме 1,559 миллиарда рублей", — говорится в постановлении арбитражного суда Северо-Западного округа.

Кассационный суд в конце декабря оставил в силе решения нижестоящих судов, согласно которым в отношении Исаева введена процедура реализации имущества. Согласно материалам дела, арбитраж Петербурга рассмотрит отчет об ее итогах 11 апреля.

Представитель ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в пятницу сообщил РИА Новости, что Исаев в конце декабря объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве. Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что СК обвинил Исаева в организации хищения принадлежащих Балтийскому банку объектов недвижимости и земельных участков общей стоимостью около 500 миллионов рублей. По версии следствия, хищения были совершены в 2013 году, накануне санации Балтийского банка, уточняло издание.

В конце марта 2018 года Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте скрывающегося в Швейцарии другого бывшего совладельца и экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева. По версии следствия, Шигаев, находясь в должности президента ОАО "Балтийский банк", в составе группы лиц по предварительному сговору совершил мошенническое хищение более 33 миллионов обыкновенных акций ОАО "Балтийский банк", принадлежащих "Балтийскому торговому дому", на общую сумму более 3,1 миллиарда рублей.