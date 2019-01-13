МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В России ставки по вкладам и кредитам успели отреагировать на движение в доходностях ОФЗ. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор департамента ДКП ЦБ Алексей Заботкин.

"Подстройка ставок по депозитам и кредитам сроком на один-два года практически завершена. Она соответствует движению в доходностях государственных облигаций за это время", — отметил представитель регулятора.

По его словам, ​среднесрочные и долгосрочные ставки по вкладам в значительной мере отреагировали. При этом потенциал роста остается у кредитных ставок на срок три года.

"Ставки по ипотеке реагируют на это движение даже быстрее, чем корпоративный кредит", — заявил Заботкин.