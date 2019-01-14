МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Крупнейший рсосийский банк — Сбербанк — с понедельника, 14 января, повысил ставки по ипотечным кредитам на 1-1,2 процентного пункта. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, это сделано для адаптации к рыночным условиям. ВТБ с 1 января повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п.

"С 14 января 2019 года изменяются процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка по всем продуктам и программам, за исключением "Военной ипотеки" и "Ипотеки с господдержкой для семей с детьми". Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 процентного пункта — для кредитов с первоначальном взносом менее 20%", — отметила пресс-служба Сбербанка.

Причина повышения ставок по ипотеке — необходимость адаптации к текущим рыночным условиям.

Напомним, что в пятницк, 11 января, источник в банке сообщал, что Сбербанк поднимет с 14 января ставку по ипотечным продуктам.

Последний раз Сбербанк поднимал ставки в октябре 2018 года — на 0,4 п.п.