МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"Сбербанк Инвестиции" и Бэринг Восток Фанд V Менеджерс Лимитед (BVFVML) объявляют о заключении сделки по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей сроком более четырех лет", — говорится в сообщении.

"Это первая сделка долгосрочного финансирования международных фондов на российском рынке. Она позволяет повысить эффективность использования активов и демонстрирует возможности фонда по рекапитализации инвестиций на локальном рынке", — приводится в сообщении комментарий директора BVFVML Андрея Костяшкина.

Как отметил вице-президент Сбербанка, председатель совета директоров ООО "Сбербанк Инвестиции" Оскар Рацин, дебютная сделка по рекапитализации портфельных инвестиций формирует новую перспективную нишу, расширяющую возможности банка по работе с фондами прямых инвестиций и суверенными фондами.

Фонды "Бэринг Восток" специализируются на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. Суммарный привлечённый капитал фондов "Бэринг Восток" составляет более 3,7 миллиарда долларов. С 1994 года фонды вложили свыше 3,4 миллиарда долларов в более 80 компаний в России, Казахстане, Белоруссии и прочих странах. 48 инвестиций были полностью или частично завершены со стабильно высокой нормой доходности.