МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря выросла до 7,43% после 7,4% во второй декаде месяца, следует из материалов Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России с ноября прошлого года рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.