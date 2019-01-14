МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Бизнес Совкомбанка в случае продолжения активной стратегии на рынке слияний и поглощений может столкнуться с потенциальными рисками, следует из отчета международного рейтингового агентства Moody's, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Негативная корректировка к оценке устойчивого в целом финансового положения Совкомбанка призвана отразить его возросшие аппетиты к сделкам слияния и поглощения. Несмотря на то, что у банка имеется положительная история заключения таких сделок в предыдущие годы, что привело к улучшению диверсификации бизнеса и усилению позиции банка на рынке, мы считаем, что подобная стратегия ускоренного роста (в случае ее продолжения) несет в себе возможные риски, особенно в потенциально нестабильной макроэкономической среде", — говорится в отчете.

В марте прошлого года было объявлено о договоренности акционеров о слиянии Росевробанка и Совкомбанка. благодаря чему Совкомбанк получил несколько новых бизнес-направлений, каждое из которых может расти на 20-30% в год.

Кроме Росевробанка к Совкомбанку был ранее присоединены банк "СКИБ", череповецкий Меткомбанк, "Гаранти Банк — Москва" и банк "Пойдем!" из группы "Лайф" рухнувшего Пробизнесбанка.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным БИР-Аналитик, занимавший на 1 декабря 2018 года 15-е место среди российских банков с активами в размере 999,6 миллиарда рублей.