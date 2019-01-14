МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк открыл кредитную линию на 15,4 миллиарда рублей структуре группы "Черкизово", говорится в сообщении производителя мясной продукции.

"Альфа-банк выдает кредит в размере 15,4 миллиарда рублей (20 миллиардов рублей с учетом процентов) "Черкизово-Свиноводство" для строительства, реконструкции, модернизации свиноводческих комплексов и приобретения оборудования для них, а также племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта", — сказано в нем.

Уточняется, что "Черкизово-Свиноводство" планирует использовать открытую кредитную линию для строительства двух репродукторов и до 20 площадок доращивания-откорма, из которых в 2019 году на эти средства будет построено две. Всего в этом году будет построено пять новых площадок доращивания-откорма.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% "Черкизово" принадлежит испанской Grupo Fuertes.