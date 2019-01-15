МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Банк России, Минфин и ФАС предлагают законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит 3 рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на результаты анализа рынка денежных переводов физлиц.

Как отмечает издание, ЦБ, ФАС и Минфин провели анализ рынка денежных переводов физлиц в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции на 2018-2020 годы. Объектом стал сегмент переводов денежных средств с банковских счетов (текущих и карточных) на банковские счета граждан посредством удаленных каналов, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений.

Исследование показало, что комиссии, взимаемые при межбанковских переводах, выступают барьерами для смены банка потребителями и перевода средств в другую кредитную организацию. При этом рынок характеризуется высокой концентрацией, отмечается в анализе, фактически на нем есть один монополист — Сбербанк. По данным отчетности кредитных организаций на первое полугодие 2018 года, он осуществил 94% переводов.

Исходя из анализа жалоб, граждан больше всего волнует практика взимания комиссий при внутрибанковских межрегиональных переводах, пишет газета. Согласно информации на сайте Сбербанка, вне одного региона внутренний перевод через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тысячи рублей. В исследовании такая практика называется недопустимой, поскольку установление различных комиссий за внутрибанковский перевод в пределах одного региона и вне его свидетельствует о "межрегиональной дискриминации потребителей".

По итогам анализа в правительство направлен доклад. Официального ответа правительства на доклад пока нет, уточнили в Белом доме. По словам знакомых с ситуацией собеседников издания, "очевидно, что предложения достаточно проработаны и будут поддержаны".