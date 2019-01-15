МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью изъяло кольцо, приобретенное бывшим президентом Международного банка Азербайджана Джахангиром Гаджиевым более чем за 1,5 миллиона долларов в британском универмаге, пишет газета Guardian.

По данным издания, банкир приобрел кольцо с бриллиантом в 8,9 карата, изготовленное ювелирным домом Cartier, в 2011 году в элитном лондонском универмаге Harrods, предположительно, для супруги Замиры Гаджиевой.

Правоохранители изъяли кольцо у ювелира в Лондоне, который осуществлял его ремонт. "Требуется дальнейшее расследование источников финансовых средств, потраченных на приобретение украшения", — заявило агентство по борьбе с преступностью.

В ноябре прошлого года британский суд освободил под залог в 500 тысяч фунтов Замиру Гаджиеву, ставшую первой иностранкой, от которой британские власти потребовали объяснений относительно источника богатства.

Национальное агентство по борьбе с тяжкими преступлениями (NCA) впервые воспользовалось положениями вступившего в действие в январе 2018 года закона о требованиях к иностранцам по раскрытию источников доходов. Британские власти обязали Гаджиеву дать объяснения по двум объектам: дому за 11,5 миллиона фунтов в престижном лондонском районе Найтсбридж и земельному участку близ города Аскот, приобретенного в 2013 году за 10,5 миллиона фунтов. В июле Гаджиева предстала перед судом.

Супруг Гаджиевой руководил Международным банком Азербайджана с 2001 по 2015 год. Гаджиев был арестован в декабре 2015 года по решению Наримановского районного суда Баку. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил экс-председателя правления Международного банка Азербайджана к 15 годам лишения свободы. Затем было возбуждено уголовное дело против Гаджиева и еще 25 лиц.

Британские госорганы имеют право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.