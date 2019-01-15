МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Промсвязьбанк будет докапитализирован в 2019 году, есть разные варианты, не только денежный, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Там есть разные варианты, не только денежные", — сказал он, комментируя обсуждаемый размер докапитализации Промсвязьбанка в 2019 году.

Моисеев уточнил, что в бюджете пока не обозначена сумма докапитализации. На вопрос о предполагаемой форме увеличения капитала банка замминистра заявил, что форма может быть только одна: "Это внесение в капитал, но вот чего — не скажу".

В прошлом году власти РФ приняли решение докапитализировать ПСБ на 25 миллиардов рублей. В октябре прошлого года Моисеев сообщал, что размер докапитализации банка в текущем году будет зависеть от стратегии кредитной организации. Летом замминистра финансов заявлял, что Минфин ожидает, что стратегия Промсвязьбанка сформируется в первом квартале 2019 года.

Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходил санацию через управляющую компанию ФКБС, сейчас на базе банка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, он передан в Росимущество, в нем сформированы органы управления.