МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Сбербанк в 2018 году заработал 47,2 миллиарда рублей на переводах денежных средств клиентами-физлицами, следует из опубликованной банком отчетности.

Во вторник газета "Коммерсант" написала, что Сбербанк могут лишить монополии на рынке банковских переводов населения. Банк России, Минфин и ФАС предлагают законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит 3 рублей.

Согласно информации на сайте Сбербанка, вне одного региона внутренний перевод через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тысячи рублей.

Исходя из отчетности, доходы Сбербанка от осуществления переводов средств по счетам по поручению граждан РФ и нерезидентов в 2018 году составили 37,8 миллиарда рублей, а доходы от переводов без открытия банковских счетов — 9,4 миллиарда рублей. В то же время чистый комиссионный доход за все операции клиентов Сбербанка в 2018 году вырос на 19,5% и составил 429 миллиардов рублей. Самый большой прирост доходов пришелся на операции с банковскими картами, эквайринг, расчетные операции и реализацию страховых продуктов, указала кредитная организация.

"Сбербанк является естественным монополистом на рынке внутрибанковских межрегиональных переводов, во-первых, из-за наиболее разветвлённой сети: на 1 января 2019 года в России работало более 14,1 тысячи офисов, охватывающих почти всю населенную территорию страны. Во-вторых, из-за огромного числа клиентов-физлиц, обслуживаемых, в первую очередь, в рамках зарплатных проектов", — пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Сбербанк отказался от комментариев, получить комментарий Банка России также не удалось.