МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Банк "Восточный" по итогам проверки Банка России получил предписание доначислить резервы на сумму около 20 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"ЦБ по итогам проверки банка "Восточный", формально завершившейся 30 августа, а де-факто в декабре 2018 года, вынес кредитной организации предписание о доформировании резервов примерно на 20 миллиардов рублей", — пишет газета.

По данным одного из собеседников, с момента действия с 1 октября 2018 года плана восстановления финансовой устойчивости из этой суммы банк в конце года уже досоздал резервы на 6,8 миллиарда рублей. Соответственно, ему остается доформировать по кредитам юрлицам и вложениям в ценные бумаги еще около 13 миллиардов рублей.

"График формирования резервов предполагает, что банк будет зарабатывать в среднем около 750 миллионов рублей в месяц в течение 2019 года и первой половины 2020 года. Практически всю эту прибыль банк будет отчислять в резервы. Таким образом, банк за полтора года создаст провизии по всем проблемным активам лишь за счет прибыли", — отмечает издание.

Кроме того, с начала 2018 года банк планирует провести допэмиссию акций на 5 миллиардов рублей, которая позволит банку соблюдать нормативы с учетом надбавок и иметь запас капитала. Сроки допэмиссии ранее все время отодвигались, однако, по информации трех источников "Коммерсанта", оба ключевых акционера (фонды Baring Vostok и предприниматель Артем Аветисян) на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной договорились о ее переносе на апрель 2019 года.

В пресс-службе банка "Восточный" газете подтвердили, что разработан план-график по формированию дополнительных резервов в ближайшие 18 месяцев, который был согласован с ЦБ в декабре 2018 года. "Так как банк стабильно прибыльный, то этот план выполним. В частности, планируемая прибыль, исходя из финансовых результатов, по итогам 2018 года ожидается в размере около 10 миллиардов рублей, прибыль в ближайшие 18 месяцев составит еще около 15 миллиардов рублей", — отмечают в "Восточном".