МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Владимир Яшин, который ранее работал в Сбербанке и Промсвязьбанке, назначен заместителем председателя правления Россельхозбанка, сообщает кредитная организация.

"В АО "Россельхозбанк" Владимир Яшин будет курировать работу Департамента малого и среднего бизнеса и Департамента поддержки и развития корпоративного бизнеса", — говорится в сообщении.

До прихода в РСХБ Владимир Яшин работал на руководящих должностях в Сбербанке и Промсвязьбанке. Окончил Финансовый университет при правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит". В 2005 году получил дополнительное профессиональное образование в высшей школе менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики, по квалификации "Мастер делового администрирования".