МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Алексей Елагин из ВТБ с 16 января назначен президентом-председателем правления дочернего Саровбизнесбанка, говорится в сообщении ВТБ.

"С 16 января президентом-председателем правления Саровбизнесбанка назначен Алексей Елагин. Соответствующее решение было принято советом директоров кредитной организации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что занимавшая ранее эту должность Ирина Алушкина продолжит работу в составе совета директоров.

Елагин начал карьеру в банковской сфере в 1999 году в банке "Хоум Кредит". До прихода в 2018 года в группу ВТБ работал в банке "Русский стандарт" и Абсолют-банке.

Указывается, что в новой должности Елагин будет курировать работу всех подразделений Саровбизнесбанка и отвечать за операционное управление кредитной организацией и ее финансовый результат.

В начале января ВТБ стал владельцем 81% акций Саровбизнесбанка. Завершение интеграции планируется в 2020 году, когда банк перейдет под бренд ВТБ. При этом планируется, что команда Саровбизнесбанка будет сохранена.

По данным БИР-Аналитик, на 1 декабря Саровбизнесбанк занимал 108 место в банковской системе РФ с активами 45,2 млрд рублей.