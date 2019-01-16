МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, признавших законным приказ ЦБ РФ о назначении в Промсвязьбанк в 2017 году временной администрации и другие акты регулятора в рамках санации банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Окружной арбитраж отклонил кассационную жалобу бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) и одного из его бывших бенефициаров Дмитрия Ананьева на принятое в июне прошлого года решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября.

"Решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Евгений Шевченко.

Суды двух инстанций ранее отклонили требование Ананьева, поданное от лица ранее подконтрольного ему банка, признать незаконным приказ ЦБ РФ от 15 декабря 2017 года о назначении в Промсвязьбанк временной администрации. Кроме того, суды оставили без рассмотрения два других требования Ананьева — о незаконности предписания ЦБ от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов и о незаконности приказа регулятора от 12 января 2018 года об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля.