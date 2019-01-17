МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Физические лица в июле-сентябре вывели из России 12,3 миллиарда долларов, что является максимальным значением за квартал, начиная с 2016 года, свидетельствует статистика Банка России. При этом больше всего денежных средств традиционно было перечислено в Швейцарию – 2,6 миллиарда долларов.

В годовом выражении рост переводов средств из РФ во все страны составил 6%. Большая часть переведенных средств (8,5 миллиарда долларов, рост на 11%) пришлась на страны дальнего зарубежья, в страны СНГ в третьем квартале физлица перевели 3,8 миллиарда долларов (минус 4,8% в годовом выражении). Переводы в Швейцарию подскочили по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 62,7%.

Также заметно вырос объем переводов физлиц из РФ в Австрию – на 33,1%, до 229 миллионов долларов, Израиль – на 31,6%, до 125 миллионов долларов, во Францию – на 24,1% до 139 миллионов долларов.

В США физлица перевели 661 миллион долларов (второе место среди стран дальнего зарубежья) против 549 миллионов годом ранее. При этом с начала года переводы выросли незначительно: в первом квартале из РФ в США физлица перевели 659 миллионов долларов. Максимальный объем переводов в эту страну пришелся на второй квартал – почти 729 миллионов долларов. На третьем месте среди стран дальнего зарубежья по переводам из РФ стоит Великобритания с 645 миллионами долларов и годовым ростом этого показателя в 4,8%.

Среди стран СНГ также традиционно на первом месте стоит Узбекистан с 1,254 миллиарда долларов (снижение в годовом исчислении на 3%), на втором – Таджикистан с 779 миллионами долларов (минус 4,3%), на третьем — Киргизия с 661 миллионом долларов (рост на 0,1%).

В начале недели Банк России опубликовал методические рекомендации, в которых порекомендовал банкам лучше следить за трансграничными переводами наличности. ЦБ выявил, что ряд банков осуществляет сомнительные трансграничные переводы наличных денег без открытия банковских счетов. В ЦБ предположили, что целью таких сомнительных переводов является сокрытие осуществления физлицом предпринимательской деятельности в РФ и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках импортных контрактов для валютного контроля.