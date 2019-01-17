МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Расходы россиян в декабре 2018 года носили двоякий характер. По данным "Ромир", они выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по сравнению с декабрем 2017, оказавшись номинально самыми высокими за последние четыре года. Однако в реальном выражении – за вычетом инфляции – расходы граждан РФ стали самыми низкими за тот же период.

По данным Росстата, инфляция в РФ в 2018 году составила 4,3%, что выше 4-процентного таргета ЦБ и официальных прогнозов. Таким образом, даже при высоких номинальных расходах реальные траты, "очищенные" от инфляции, оказались ниже, чем даже в кризисном 2015 году, отмечается в исследовании.

НОВЫЙ ВИТОК ПЕССИМИЗМА

Эксперты, опрошенные "Прайм", высказали в этой связи мнение, что сейчас ситуация не столь радужная, как это было три-четыре года назад.

Последствия девальвации 2014 года довольно быстро нивелировались как за счет роста цен на сырье, так и за счет новой политики ЦБ, напомнила партнер консалтинговой компании Rebridge Capital Ольга Хрипченко.

"На фоне быстрого восстановления инфляция замедлилась, ключевая ставка начала снижаться, а стоимость заемных денег – падать, что спровоцировало волну оптимизма на рынке, проявившуюся, в том числе, в виде роста повседневных трат, несмотря на то, что роста реальных доходов не было, как и роста экономики", — напомнила она.

Сегодня мы наблюдаем новую волну потребительского пессимизма, обусловленного ростом цен на товары и услуги, увеличением НДС и сильной волатильностью на валютных рынках.

Период стабильности, когда люди тратят больше денег и чувствуют себя комфортно, снова сменился на эпоху неопределенности, которую нужно переждать и посмотреть, как будет развиваться экономическая ситуация. Кроме этого, ввиду значительного роста потребкредитования выросли и долги населения, что также снизило уровень трат.

Традиционно декабрь является одним из лидеров по расходам – россияне закупают перед праздниками продукты, подарки и даже товары длительного пользования, на которые часто объявляют новогодние скидки. Но в этом году все опять-таки иначе.

"Многие люди не увидели премий, ведь для большинства компаний год был непростым, что привело к невыполнению поставленных планов. Большинство населения вынуждено сейчас жить в режиме жесткой экономии, им не до праздничных трат", — рассуждает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

ВСЕ ДЕЛО В НДС

При этом в декабре 2018 года, как и в последние несколько лет, траты на продукты в общей корзине расходов превышают 50%, не оставляя существенной возможности для других вложений средств. По данным "Ромир", средний размер чека за месяц вырос сразу на 18% или почти на 100 рублей.

Дело не только в покупках к новогоднему столу, но и в значительном подорожании обычных продуктов. Инфляция в декабре оказалась выше, чем все предыдущие месяцы года и составила 0,8%. Сильнее всего дорожали яйца (15,4% за декабрь), а также некоторые ходовые овощи.

В январе ускорение инфляции продолжилось – с начала года она уже достигла 0,7%, из которых 0,5% пришлись на первую неделю. Это было ожидаемо на фоне роста ставки НДС с 18 до 20%. Именно повышение налога виновато в декабрьском и январском повышении цен, уверен эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

"Международный опыт показывает, что перенос прироста НДС в конечные цены — около 100% и бывает растянут на полгода до и полгода после самого момента повышения", — указал он.

С учетом доли товаров и производственных цепочек, которые затронуло повышение ставки, суммарный эффект на потребительские цены эксперт ожидает на уровне 1,4-1,6 п.п. "Больше половины этого прироста мы уже увидели в декабре и за первые две недели января (без роста НДС могло быть 0,5-0,6 за месяц). Остаточный эффект вероятно будет растянут на 3-4 месяца и будет менее выражен, чем в декабре-январе", — считает он.

ЧТО БУДЕТ С ДОХОДАМИ

Эксперты сходятся во мнении, что по итогам 2019 года инфляция перевалит 4-процентный рубеж. По словам Коптелова, в случае серьезного падения нефти и/или ужесточения санкций она может вырваться из контролируемого коридора.

"Реальные доходы населения станут еще ниже. Повышение НДС приведет к подорожанию большинства товарных позиций на 7-9%, при том, что заработные платы и социальные выплаты не будут серьезно увеличены. Роста доходов можно ожидать только у экономически активной и высококвалифицированной группы российского населения", — прогнозирует он.

В свою очередь, Хрипченко полагает, что сейчас есть все возможности для увеличения доходов населения. Более высокая, чем ожидалось, цена на нефть в 2018 году позволит активнее индексировать выплаты в госсекторе и нефтегазовой сфере, а развитие импортозамещения на фоне санкций даст больше возможности для заработка в других сферах.

"Для роста доходов ЦБ должен снижать ключевую ставку – это стимулирует получение недорогих кредитов для бизнеса. Кроме того, необходимо поддерживать малый и средний бизнес. Все предпосылки для этого есть, и мы уверены, что при возможности и регулятор, и государство реализуют необходимые меры", — заключила она.