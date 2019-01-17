МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула свой пост, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Ушла", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе АКРА отметили, что в настоящий момент в агентстве проходит заседание совета директоров, но не прокомментировали уход Трофимовой.

Позднее пресс-служба сообщила, что решение об уходе Трофимовой из АКРА было объявлено на совете директоров. "Совет директоров АКРА объявил, что Екатерина Трофимова объявила об уходе с поста генерального директора АКРА", — отметили в агентстве.

"Совет директоров признает позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития АКРА, и вклад Екатерины в успешную организацию агентства. Теперь АКРА сконцентрирует свои усилия на следующем этапе своего развития", — сообщает пресс-служба.

В АКРА также заявили, что Центральный банк РФ был проинформирован о решении Трофимовой. "Правление и персонал будут и далее развивать и расширять бизнес агентства. АКРА будет стремиться укреплять свою корпоративную культуру, сформированную за последние три года", — заключили в рейтинговом агентстве.

Трофимова возглавляла АКРА с момента создания в 2015 году. Ранее она входила в правление Газпромбанка.