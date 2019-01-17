МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2018 года выросли на 1,2%, до 55 805,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях некоторого ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение удельного веса рублевых пассивов (с 76,9% до 77,1%) при снижении доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 77,5% до 77,3%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов практически не изменился (8,5%), как и доля резервов на возможные потери (9,2%) и удельный вес обязательств кредитных организаций (82,3%).

По состоянию на 01.12.2018 в Московском регионе действовало 248 кредитных организаций: 242 в Москве и 6 в Московской области (на 01.11.2018 – 255 кредитных организаций: 249 в Москве и 6 в Московской области).



