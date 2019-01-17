МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2018 года увеличился на 0,1%, до 4 735,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Это произошло вследствие роста общего финансового результата деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) на 1,2%, до 686,5 млрд рублей. Совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков увеличилась на 0,1%, до 4 064,4 млрд рублей. За январь-ноябрь 2018 года банки Московского региона получили прибыль в размере 570,8 млрд рублей (в аналогичном периоде 2017 года – прибыль в размере 67,5 млрд рублей).



