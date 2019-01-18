МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2018 года вырос на 1,1%, до 14 997,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения увеличились на 0,5%, до 12 370,5 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций почти не изменилась (22,2%). В анализируемом периоде снизилась как рублевая составляющая депозитов физических лиц (с 73,2% до 72,8%), так и доля рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 69,5% до 69,2%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли за месяц на 1,3% и составили 5 750,9 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде не изменился (10,3% на 01.12.2018).



