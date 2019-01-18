МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. Объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в ноябре 2018 года увеличилcя на 0,6%, до 26 648,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах снизился с 48% до 47,8%.

В ноябре 2018 года объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), уменьшился на 0,2%, до 16 589,4 млрд рублей, их удельный вес в активах снизился до 29,7% против 30,1% на 01.11.2018.

Объем розничных кредитов за ноябрь 2018 года вырос на 2,4%, до 7 428,4 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона почти не изменилась и составила 13,3%. Доля рублевой составляющей в общем объеме кредитов физическим лицам в ноябре 2018 года составила 98,9%.



