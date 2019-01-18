МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 16 января вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ) 104 миллиона долларов против притока в 137 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия оказалась прямо в середине группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) с притоком в 104 миллиона долларов, что чуть ниже показателя предыдущей недели в 137 миллионов долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали приток в 118 миллионов долларов, а активные — отток в 14,4 миллиона долларов. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), получили приток в 1,6 миллиона долларов, фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) — приток в 132 миллиона долларов.

Приток в фонды развивающихся рынков вырос до 3,3 миллиарда долларов с 2,4 миллиарда долларов неделей ранее. Приток в фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) составил 2,7 миллиарда долларов, против 2,3 миллиарда долларов неделей ранее. Страны Азии без учета Японии зафиксировали приток средств на сумму 525 миллионов долларов после оттока в 252 миллиона долларов неделей ранее.

Среди стран БРИКСТ приток зафиксировали Бразилия (307 миллионов долларов) и Южная Африка (171 миллион долларов). Приток средств в Китай, между тем, составил 567 миллионов долларов, в Индию — 182 миллиона долларов.