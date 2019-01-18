МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский предприниматель Рубен Варданян принял предложение войти в состав совета директоров АКРА, данное решение должно быть одобрено акционерами агентства, говорится в сообщении АКРА.

"Совет директоров АКРА обратился к известному российскому предпринимателю и филантропу Рубену Карленовичу Варданяну с предложением войти в состав совета директоров агентства. Принципиальное согласие по этому вопросу со стороны Рубена Варданяна получено, и теперь данное решение должно быть одобрено акционерами агентства в установленном порядке", — сообщило АКРА.

Рубен Варданян является президентом компании "Варданян, Бройтман и партнеры" и сооснователем семейного фонда RVVZ Foundation. Партнер-учредитель, заместитель председателя международного попечительского совета Московской школы управления Сколково, председатель наблюдательного совета Института исследований развивающихся рынков, председатель экспертного совета Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково. До 2012 года руководитель и контролирующий акционер инвестиционной компании "Тройка Диалог".

В четверг пост генерального директора АКРА покинула Екатерина Трофимова, временно исполняющим обязанности гендиректора агентства станет управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий.