МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк 23 января примет решение о возможном присоединении к нему "Балтийского банка", следует из сообщения кредитной организации и повестки заседания совета директоров.

Согласно повестке заседания, голосование на нём будет проходить с 18 по 23 января.

В повестке также говорится, что на общем собрании акционеров будет вынесен на рассмотрение вопрос о реорганизации Альфа-банка в форме присоединения к нему "Балтийского банка".

По данным БИР-Аналитик, Балтийский банк на 1 декабря занимал 78 место в банковской системе РФ с активами 78,8 млрд рублей, собственные средства составляли минус 3,2 млрд рублей, средства населения — 914,8 млн рублей. Альфа-банк занимал 6 место с активами 3,3 трлн рублей.