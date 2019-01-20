БЕЙРУТ, 20 янв — ПРАЙМ. Президент Ливана Мишель Аун выступил с инициативой создания стратегии по восстановлению арабских стран, призвав создать для этой цели банк и выработать рабочие механизмы.

"В свете проблем, которым мы противостоим, выступаю с инициативой разработать стратегию восстановления. Призываю к разработке механизмов, основным из которых должен стать арабский банк для восстановления и развития. Он должен помочь всем пострадавшим арабским странам и арабским народам преодолеть бедственный период и помочь их устойчивому экономическому росту", — сказал Аун, выступая на саммите экономического и социального развития Лиги арабских государств, который проходит в воскресенье в Бейруте.

Ливанский лидер призвал все арабские финансовые фонды и учреждения принять участие в собрании в Бейруте в ближайшие три месяца для обсуждения и разработки эффективного механизма в соответствии со стоящими перед арабскими странами проблемами для восстановления пострадавших в результате конфликтов стран.

Аун отметил, что ливанские власти надеялись на участие в саммите в Бейруте всех стран ЛАГ и предприняли для этого все усилия. "Но, к сожалению, препятствия оказались сильней", — сказал он.

Четвертый саммит экономического и социального развития ЛАГ проходит без участия делегаций от Сирии и Ливии. Помимо этого, от участия в саммите отказались главы почти всех стран-участниц за исключением президента Мавритании и катарского Эмира.