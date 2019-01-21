МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в ноябре 2018 года вырос на 6,9%, до 6 900,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло исключительно увеличение объема межбанковских кредитов, привлеченных от российских банков (на 9,7%, до 5 938,9 млрд рублей). В результате доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде возросла с 11,7% до 12,4% совокупных пассивов.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам выросла на 13,5%, до 6 442,9 млрд рублей. Динамику показателя в первую очередь определило увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 11,6%, до 5 151,9 млрд рублей). Доля МБК в активах составила 11,5% на 01.12.2018 против 10,3% на 01.11.2018.