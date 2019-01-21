МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2018 года уменьшился на 0,3% и составил 6 291,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах в анализируемом периоде практически не изменился и составил 11,3%. На динамику показателя в наибольшей степени повлияло сокращение вложений в долговые обязательства Банка России и в долговые обязательства нефинансовых организаций-нерезидентов. Объем портфеля долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 380,6 млрд рублей, увеличившись на 0,5%, что в большей степени было вызвано уменьшением отрицательной разницы от переоценки ценных бумаг, а также ростом вложений в долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости.



